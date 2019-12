Formule 1

Formule 1 : Le patron de Mercedes répond à l'intérêt de Ferrari !

Publié le 19 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes a répondu (avec humour) aux rumeurs l'envoyant chez Ferrari à la fin de son contrat en 2020.

Tout comme Lewis Hamilton, Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, sera en fin de contrat en 2020. Et si le sextuple champion de F1 pourrait rejoindre l'écurie Ferrari à cette échéance, Toto Wolff pourrait également le suivre. Une rumeur qu'a balayée avec humour le chef de Mercedes, préférant se concentrer sur la saison à venir. Toutefois, Wolff n'a pas démenti cette possibilité en utilisant le coup classique du « tout est possible ».

« Ce qui se passe sera décidé dans les prochains mois »