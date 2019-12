Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Valentino Rossi veut prendre la place de Valtteri Bottas !

Publié le 18 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Valentino Rossi, sextuple champion du monde de Moto GP a pu faire connaissance avec Lewis Hamilton récemment. En se remémorant l'épisode, il a abordé l'hypothèse d'un improbable duo en Formule 1.

Valentino Rossi a pu rencontrer Lewis Hamilton à l'occasion d'un événement pour un partenaire commun. Et les deux légendes semblent bien s'entendre. À tel point que quand vient la question d'aborder son avenir, Valentino Rossi évoque avec le sourire la possibilité d'un improbable duo Hamilton-Rossi en F1. Valentino Rossi (40 ans) a également abordé sa reconversion en tant que pilote dans le sport auto après sa carrière en moto GP.

«Si je peux échanger ma place avec Valterri Bottas, je signe tout de suite !»