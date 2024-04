Luis Enrique pousse un coup de gueule, un buteur du PSG enrage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Havre a fait preuve d'une efficacité redoutable ce samedi, inscrivant trois buts face au PSG. Mais cela n'a pas été suffisant pour venir à bout des probables futurs champions de France. Dans le temps additionnel, Gonçalo Ramos sauvait les apparences en arrachant le point du match nul. Mais le buteur portugais est apparu agacé en zone mixte.

Le Parc des Princes voulait exulter et fêter ce 12ème titre de champion de France qui tendait la main au PSG. Mais c'était sans compter sur une solide équipe havraise, qui est parvenue à trouver le chemin des filets à trois reprises. Longtemps devant au score, le club entraîné par Luka Elsner a finalement encaissé un but dans le temps additionnel et repart de la capitale avec le point du match nul.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Luis Enrique irrité après la rencontre

En conférence de presse, Luis Enrique n'a pas hésité à envoyer un petit tacle à son adversaire du soir. « Je comprends que chaque équipe joue à sa manière. C’est logique. Mais quand il y a si peu de temps de jeu effectif, quand l’arbitre empêche que vous puissiez faire trois passes de suite parce qu’il arrête le jeu constamment, ça m’irrite, oui. C’est un show, un spectacle. Plus les spectateurs voient du temps de jeu effectif, mieux c’est selon moi. C’est très frustrant de jouer ce type de match » a confié le coach du PSG.

« L’adversaire ne voulait plus jouer »