Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen reçoit un avertissement pour la saison prochaine !

Publié le 18 décembre 2019 à 16h35 par B.C.

Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Alex Albon entend bien inquiéter le Néerlandais la saison prochaine.

Alex Albon a vécu une année mouvementée. En effet, Red Bull n'a pas hésité à bouleverser sa hiérarchie en rétrogradant Pierre Gasly chez Toro Rosso afin de faire de la place à Alexander Albon. Et le Thaïlandais a donné satisfaction puisque Red Bull a décidé de reconduire le tandem Verstappen/Albon pour 2020. Désormais, le jeune pilote de 23 ans entend bien inquiéter davantage Max Verstappen...

« Le but est de combler l’écart qu’il y a entre Max et moi »