Formule 1 : Le coup de tonnerre se précise pour l'avenir de Vettel !

Publié le 17 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

Alors que son statut est remis en question chez Ferrari, Sebastian Vettel pourrait rejoindre l'écurie Mclaren en 2021.

Sebastian Vettel n'arrive plus à retrouver ce qui avait fait de lui le plus jeune Champion du Monde de l'histoire de la F1. Cinquième cette année, le quadruple Champion du Monde est arrivé derrière son coéquipier chez Ferrari et à priori numéro 2, Charles Leclerc (22 ans). Une saison décevante de plus pour Vettel, qui à 32 ans, n'a plus qu'un an de contrat chez Ferrari. Les rumeurs vont bon train concernant son avenir, surtout que les cartes pourraient bien être redistribuées entre les écuries avec un lourd changement de réglementation en 2021.

Vettel serait prêt à rejoindre Mclaren en 2021