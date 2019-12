Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly en remet une couche sur son podium au Brésil !

Publié le 17 décembre 2019 à 9h35 par J.-G.D.

À nouveau questionné sur sa deuxième place au Brésil, Pierre Gasly explique que ce podium reste un moment assez particulier.

Les fans de Formule 1 avaient tous vibré le 17 novembre dernier. Sur le circuit d’Interlagos, Pierre Gasly avait montré les muscles face à Lewis Hamilton pour arracher la deuxième place du Grand Prix du Brésil. Une dernière ligne droite totalement maîtrisée par le pilote Toro Rosso, de retour au sein de l’écurie italienne suite à une rétrogradation décidée par Red Bull. Lors de son passage sur les ondes de RTL , Gasly revient sur son premier podium en carrière (23 ans).

« Un moment incroyable »