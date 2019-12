Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly n’en démord pas pour la suite de sa carrière !

Publié le 17 décembre 2019 à 12h35 par J.-G.D.

Les déclarations se suivent et se ressemblent pour Pierre Gasly : le Français souhaite accrocher une couronne mondiale.

Premier Français à monter sur un podium depuis Romain Grosjean, Pierre Gasly a terminé cette saison de la plus belle des manières. Le pensionnaire de Toro Rosso oublie donc sa rétrogradation de Red Bull vers la firme italienne avec cette deuxième place au Brésil (17 novembre). Une véritable consécration pour le jeune pilote de 23 ans, et au micro de RTL , le natif de Rouen explique qu’un titre en F1 reste une ambition

« J’ai un objectif qui est de venir champion du monde