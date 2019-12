Formule 1

Formule 1 :Le constat de Lewis Hamilton sur Red Bull !

Publié le 19 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 ne reprend que dans trois mois, Lewis Hamilton a commenté un problème récurrent chez les Red Bull.

Alors qu'il savoure encore son sixième sacre en F1, Lewis Hamilton a fait part de son avis à propos des soucis récurrents chez Red Bull. En effet, les monoplaces de l'écurie ont subi des problèmes techniques lors des débuts de saisons ces dernières années. Si Red Bull aspire à concurrencer les deux mastodontes Mercedes et Ferrari, il faudra être prêt dès le début de l'année.

« Vers la fin de l'année, Red Bull est forte »