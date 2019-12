Formule 1

Formule 1 : Les confessions de l'ancien patron de Vettel sur Ferrari !

Publié le 17 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

Helmut Marko connaît bien Sebastian Vettel pour avoir été son directeur d'équipe pendant 6 ans chez Red Bull. Il est revenu sur la situation particulière de Vettel chez Ferrari.

Cette saison est sans doute à effacer pour Sebastian Vettel. Cinquième, son pire résultat depuis 2014, l'Allemand a vu son coéquipier Charles Leclerc (22 ans) le devancer au classement général lors de sa première saison chez Ferrari. Une rétrogradation psychologique alors que son contrat ne court plus que jusqu'à fin 2020. Selon Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull et qui a donc permis à Sebsatian Vettel de débuter en F1, le pilote pourrait mal vivre la politique de Ferrari, qui refuse de choisir ouvertement un numéro 1 dans l'équipe.

« Ferrari est aussi connue pour être très politique »