Formule 1 : Romain Grosjean justifie la saison ratée de Haas !

Publié le 21 décembre 2019 à 12h35 par H.G.

Après une bonne saison en 2018, Haas s’est totalement écroulé lors de cet exercice 2019. Et Romain Grosjean pense savoir ce qui a été à l’origine de cette année désastreuse de l'écurie américaine.

Du côté de chez Haas, il n’y a rien à retenir de positif dans la saison qui s’est achevée début décembre. L’écurie américaine de Romain Grosjean a connu une année catastrophique, marquée par de nombreux abandons de ses pilotes et des performances bien en deçà des attentes. Au championnat des constructeurs, Haas n’a terminé qu’en neuvième position, une réelle déception pour une équipe qui avait terminé en cinquième position en 2018. Et si certains ont longtemps pointés du doigt la qualité des pneus Pirelli, Romain Grosjean pense que ceux-ci ne sont pas le vrai problème et considère que cette année cauchemardesque est en réalité due à la voiture.

« La voiture n’était pas bonne depuis le premier jour »