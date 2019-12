Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull ne regrette pas son choix pour Pierre Gasly !

Publié le 25 décembre 2019 à 18h35 par H.G.

Christian Horner a expliqué qu'il ne regrettait pas d'avoir promu Alexander Albon chez Red Bull au détriment de Pierre Gasly, et ce malgré le podium réalisé par le Français au Brésil.

Six mois après son arrivée chez Red Bull Racing, Pierre Gasly a été rétrogradé chez la modeste écurie de Toro Rosso en raison d’une succession de résultats décevants, tandis qu’Alexander Albon a fait le chemin inverse. Toutefois, le Français ne s’est pas écroulé mentalement, loin de là, et a même connu une renaissance. Métamorphosé, le pilote de 23 ans est parvenu à redresser la barre en obtenant de bien meilleurs résultats, avec en point d’orgue une deuxième place acquise au Grand Prix du Brésil. Pierre Gasly a ainsi réalisé le premier podium français depuis quatre ans et la première deuxième place depuis six ans. Cependant, cette prouesse réalisée par le pilote français ne fait pas regretter à Christian Horner sa décision d’avoir interverti Pierre Gasly et Alexander Albon à la mi-saison, le patron de Red Bull Racing considère qu’il avait alors pris la meilleure décision pour tout le monde.

« C’était la bonne chose à faire »