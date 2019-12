Formule 1

Formule 1 : Leclerc enchanté par sa prolongation !

Publié le 23 décembre 2019 à 22h35 par La rédaction

Prolongé jusqu'en 2024 par Ferrari, Charles Leclerc représente l'avenir de l'écurie. Il s'est montré enchanté d'avoir signé ce nouveau contrat.

Charles Leclerc représente le futur de Ferrari. Après seulement une saison à bord de la monoplace de Ferrari, Charles Leclerc a convaincu Mattia Binotto, le patron de Ferrari de lui proposer une prolongation jusqu'en 2024. Un petit exploit pour le jeune monégasque (22 ans) qui avait déjà un contrat jusqu'en 2022.

« La réalisation d’un rêve »