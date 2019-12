Formule 1

Formule 1 : Ferrari blinde déjà l'avenir de Charles Leclerc !

Publié le 23 décembre 2019 à 12h35 par La rédaction

Un an après son arrivée au sein de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc prolonge déjà son contrat avec l'écurie italienne. Désormais lié jusqu'en 2024, le Monégasque s'inscrit sur le long terme avec la marque au cheval cabré.

C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Arrivé chez Ferrari il y a un an, après seulement une saison en Formule 1, Charles Leclerc a impressionné. Le Monégasque a effectivement terminé dix fois sur le podium et s'est imposé à deux reprises, à Spa-Francorchamps et surtout à Monza devant des Tifosi en folie qui attendaient le triomphe d'une Ferrari sur ses terres depuis dix ans. Et ce n'est pas tout puisqu'avec sept poles positions, plus que tout autre pilote, Charles Leclerc a démontré sa vitesse. Et ses résultats ont visiblement beaucoup plu à Ferrari qui vient d'annoncer la prolongation de son contrat jusqu'en 2024.

Leclerc prolonge jusqu'en 2024 chez Ferrari

Jusque-là lié jusqu'en 2022 avec la Scuderia , Charles Leclerc a ainsi prolongé de deux saisons supplémentaires, preuve que l'écurie italienne mise beaucoup sur le Monégasque pendant que le contrat de Sebastian Vettel prend fin à l'issue de la saison prochaine. Un signal fort envoyé à Charles Leclerc qui n'a pas caché sa joie à l'idée de s'inscrire sur le long terme avec Ferrari. « Je suis très heureux de rester au sein de la Scuderia Ferrari. La saison dernière, piloter pour la plus illustre des écuries de Formule 1 était un rêve pour moi. Je suis impatient à l'idée de profiter d'une relation encore plus profonde avec l'équipe après ce qui a été une année intense et excitante. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve et je suis impatient de redémarrer une nouvelle saison », confie-t-il dans le communiqué publié sur le site officiel de la Scuderia .