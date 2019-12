Formule 1

Formule 1 : Ferrari s’exprime sur la cohabitation entre Vettel et Leclerc !

Publié le 22 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Patron de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto s’est exprimé sur la cohabitation entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

La saison 2019 n’a pas été de tout repos pour la Scuderia Ferrari. Après un début de saison compliqué, l’écurie italienne a connu un mois de septembre exceptionnel. Charles Leclerc a obtenu la victoire en Belgique et en Italie, tandis que Sebastian Vettel a remporté l’unique victoire de sa saison à Singapour. Pourtant, la cohabitation entre l’Allemand et le Monégasque n’a pas été idéale et la Scuderia Ferrari a dû gérer l’égo des deux pilotes. Interrogé sur le sujet, le patron de l’écurie italienne a notamment révélé que des réunions avaient été organisées en début de saison afin d’aborder cette problématique.

« Nous nous sommes habitués à cette situation »