Formule 1

Formule 1 : Quand Ocon se prononce sur la rivalité Leclerc-Vettel chez Ferrari !

Publié le 22 décembre 2019 à 10h35 par A.M.

De retour en Formule 1, Esteban Ocon a commenté la concurrence entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc chez Ferrari et n’est pas étonné par la saison du Monégasque.

Troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon sera de retour dans un baquet la saison prochaine. Le pilote français va effectivement rejoindre Renault où il fera équipe avec Daniel Ricciardo. Mais cette année chez Mercedes a permis à Esteban Ocon de surveiller la concurrence, et notamment Ferrari où Charles Leclerc a dominé Sebsatian Vettel pour sa première saison au sein de la Scuderia .

«Charles mérite ce qui lui arrive»