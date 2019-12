Formule 1

Formule 1 : Le nouveau salaire de Charles Leclerc chez Ferrari dévoilé ?

Publié le 23 décembre 2019 à 16h35 par H.G.

En prolongeant officiellement son contrat chez Ferrari jusqu’en 2024, Charles Leclerc aurait bénéficié par la même occasion d’une nette revalorisation salariale.

Après une seule saison passée au sein de Ferrari, Charles Leclerc a déjà prolongé son contrat au sein de l’écurie italienne. Initialement sous contrat jusqu’en 2022, le Monégasque est désormais lié à la Scuderia pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Le pilote de 22 ans a ainsi vu ses bonnes performances lors de la saison 2019 être récompensées par Ferrari, lui qui est arrivé à dix reprises sur le podium cette année en plus de gagner deux Grand-Prix, et celui à domicile à Monza début septembre. Ayant répondu aux attentes placées en lui, Charles Leclerc a bien débuté son aventure chez Ferrari et aurait vu son salaire être nettement augmenté à l’occasion de cette prolongation de contrat officialisée ce lundi.

Charles Leclerc percevrait désormais 9M€/an