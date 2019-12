Formule 1

Formule 1 : Ricciardo affiche ses ambitions pour 2020 !

Publié le 23 décembre 2019 à 18h35 par La rédaction

Au sortir d'une saison décevante, Daniel Ricciardo a affiché des objectifs ambitieux pour lui-même et Renault en 2020.

Alors qu'il a fini la saison 9ème au classement général, Daniel Ricciardo est bien loin de ses objectifs. Par conséquent l'écurie Renault n'a pas non plus réussi son pari en 2019, à savoir concurrencer Red Bull pour la 3ème place du classement constructeur. L'équipe Renault a fini 5ème du classement constructeur et s'est même faite dépasser par Mc Laren, son écurie cliente. Mais Daniel Ricciardo ne baisse pas les bras pour autant. Le pilote australien a affiché son intention de faire plusieurs podiums en 2020, dans un entretien accordé au site officiel de la Formule 1.

« Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre des podiums l'année prochaine »