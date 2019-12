Formule 1

Formule 1 : Quand Lewis Hamilton se voit conseiller… de rejoindre Ferrari !

Publié le 22 décembre 2019 à 12h35 par A.M.

Sous contrat jusqu’en 2020 avec Mercedes, Lewis Hamilton est régulièrement envoyé du côté de Ferrari. Et Gerhard Berger lui conseille de sauter le pas.

La grille de Formule 1 devrait être largement bouleversée en 2021. En effet, cette année-là coïncide avec de nombreux changements majeurs au sein de la réglementation, et par conséquent, plusieurs pilotes voient leur contrat prendre fin en 2020, soit à la fin de la saison prochaine. C’est notamment le cas de Lewis Hamilton et le nom du sextuple Champion du monde est régulièrement évoqué du côté de Ferrari où il remplacerait Sebastian Vettel. Et Gerhard Berger, ancien pilote de la Scuderia , conseille vivement au Britannique de franchir le pas.

«Je recommande vivement à Lewis de saisir la chance de courir pour Ferrari»