Formule 1 : Le patron de Red Bull s'enflamme pour Verstappen !

Publié le 21 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2019 à 20h36

Patron de l’écurie Red Bull, Christian Horner est revenu sur la saison de Max Verstappen. Et pour le dirigeant, le Néerlandais est actuellement le meilleur pilote de Formule 1.

Max Verstappen (22 ans) a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Le pilote Red Bull, qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2015, termine pour la première fois sur le podium au classement des pilotes (3e). Une place rendue possible grâce à ses trois succès cette saison (Autriche, Allemagne et Brésil). Malgré cette bonne saison, Max Verstappen n’a pu se battre avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Ce qui n’a pas empêché le patron de Red Bull Christian Horner de totalement s'enflammer pour le Néerlandais.

« Verstappen est le meilleur pilote de F1 en ce moment »