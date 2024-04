Mbappé : Le Real Madrid a sacrifié un transfert colossal

Alexis Brunet

Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait bel et bien être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le club espagnol va enfin mettre la main sur l'attaquant du PSG, qu'il convoite depuis des années. Mais l'été dernier, les dirigeants madrilènes auraient pu choisir de miser sur Harry Kane, mais Florentino Pérez s'est opposé à cela et il a préféré tout faire pour recruter le Parisien.

Mercredi prochain, le PSG disputera sa demi-finale de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale n'est donc plus qu'à trois matches d'un potentiel titre final en C1, tant recherché. Pour y arriver, les Parisiens pourront compter sur un Kylian Mbappé plus motivé que jamais, qui aura ici l'occasion de réussir ses adieux à Paris.

Mbappé va quitter le PSG

Car oui, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Il a déjà annoncé sa décision en privé, mais pas encore de manière publique et officielle. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est au Real Madrid que l'attaquant devrait continuer sa carrière.

Le Real Madrid a dit non à Harry Kane pour Mbappé