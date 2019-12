Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Vettel sur Schumacher !

Publié le 23 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Champion du monde à quatre reprises, Sebastian Vettel s'est exprimé sur son compatriote Michael Schumacher, qu'il estime inégalable.

En Allemagne, il y a Michael Schumacher et les autres. C'est en somme le message de Sebastian Vettel. Pourtant, le pilote de Ferrari n'est pas le premier venu. Plus jeune champion du monde lors de son premier titre, il compte 4 titres de F1 à son actif. S'il vit une baisse de niveau ces dernières saisons ainsi qu'une remise en cause de son statut par Ferrari, Sebastian Vettel concède qu'il n'aurait pu en aucun cas rivaliser avec Michael Schumacher.

« Je suis et je serai toujours le numéro 2 en Allemagne en ce qui concerne la Formule 1 »