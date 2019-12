Formule 1

Formule 1 : Ce champion du monde qui livre les clés du succès de Lewis Hamilton

Publié le 25 décembre 2019 à 21h35 par H.G.

Alors que Lewis Hamilton a une nouvelle fois dominé la Formule 1 cette saison, l’ancien double champion du monde, Mika Hakkinen, considère que le Britannique doit son succès à sa longévité chez Mercedes.

Pour la troisième saison consécutive, Lewis Hamilton a dominé la compétition reine du sport automobile. En effet, le pilote britannique de Mercedes s’est adjugé son sixième titre de champion du monde, sans n’avoir jamais été inquiété par la concurrence, et n’est désormais plus qu’à une seule unité du record de sept titres mondiaux de Michael Schumacher. Un exploit que Lewis Hamilton pourrait bien égaler en 2020, dans la mesure où il partira comme le grand favori de la saison à venir tant l’avance de Mercedes sur les autres écuries semble considérable. Et aux yeux de Mika Hakkinen, champion du monde de Formule 1 en 1998 et 1999, Lewis Hamilton doit ses succès à sa longévité au sein de l’écurie allemande. En effet, l’ancien pilote finlandais considère que le fait d’être chez Mercedes depuis plusieurs années permet à son écurie d’exploiter au mieux son talent et ses qualités.

« Il n’a pas l’air de devoir forcer son pilotage »