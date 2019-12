Formule 1

Formule 1 : Verstappen considère qu’Hamilton a la vie facile chez Mercedes !

Publié le 23 décembre 2019 à 14h35 par H.G.

Si Lewis Hamilton a dominé la saison de Formule 1, Max Verstappen considère qu’il est facile pour le pilote britannique de gagner en étant chez Mercedes.

Lewis Hamilton a encore une fois dominé la saison de Formule 1 du début à la fin. Le pilote britannique de Mercedes a ainsi pu remporter son sixième titre de champion du monde en n'étant désormais plus qu’à une seule unité du record de sept victoires de Michael Schumacher. Et à bientôt 35 ans, il s’élancera la saison prochaine dans le costume du grand favori pour égaler ce record qui le fera entrer encore un peu plus dans l’historie de la compétition reine du sport automobile. Cependant, en dépit de ses nombreux exploits ces dernières saisons, certains considèrent qu’il est facile pour Lewis Hamilton de gagner de nombreux titres en évoluant au sein de l’équipe Mercedes, tant la voiture de celle-ci est plus performante que les autres. Cet avis semble partagé par Max Verstappen qui, de son oeil de pilote de Red Bull Racing, considère que le sextuple champion du monde mène la vie simple au sein de son équipe et qu’il pourrait se montrer tout autant performant que lui s’il pouvait lui-aussi piloter une Flèche d’Argent.

« Il a la vie un peu trop facile chez Mercedes »