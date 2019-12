Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur une arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari...

Publié le 29 décembre 2019 à 9h35 par La rédaction

Flavio Briatore, l'ancien patron de Benetton et Renault en Formule 1, a estimé que l'écurie Ferrari n'aurait pas d'intérêt à signer Lewis Hamilton en 2021.

Lewis Hamilton est un des meilleur pilotes de l'histoire de la F1. Auréolé de 6 titres de champion, il sera en fin de contrat avec l'écurie Mercedes après 2020. Alors qu'il aura 35 ans en janvier, la question de son avenir commence à se poser. Les rumeurs envoyant Hamilton chez Ferrari se multiplient ces derniers temps, surtout que Sebastian Vettel pourrait libérer une place chez Ferrari également à l'issue de la prochaine saison. Mais pour la Flavio Briatore, l'ancien patron de Benetton et Renault, la signature de Lewis Hamilton serait une perte d'argent pour Ferrari.

« Ce serait un gâchis d’argent que de prendre Hamilton »