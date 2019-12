Formule 1

Formule 1 : L’ancien patron de Ferrari justifie la saison ratée !

Publié le 27 décembre 2019 à 20h35 par H.G.

Alors que Ferrari a réalisé une saison 2019 bien en-dessous des attentes, l’ancien patron de la Scuderia, Luca di Montezemolo, pense savoir ce qui a été à l’origine de cette année ratée.

La saison 2019 de Ferrari n’a pas été de tout repos. L’écurie italienne a en effet dû attendre début septembre et le Grand Prix de Belgique avant de remporter sa première course cette année. L’unique fait d’armes positif réalisé par la Scuderia restera la victoire à domicile à Monza de Charles Leclerc, lors du Grand Prix d’Italie le 8 septembre dernier. A côté de ça, Ferrari aura commis une succession d’erreurs tactiques et de gestion de ses deux pilotes, laissant ainsi s’envoler Lewis Hamilton et Mercedes très tôt au classement des pilotes et des constructeurs. Et Luca di Montezemolo, l’ancien patron de l’écurie italienne, pense savoir ce qui est à l’origine de cette nouvelle saison décevante de la Scuderia .

« La raison est le manque de compétitivité de la machine »