Formule 1

Formule 1 : Le surprenant aveu de Mercedes sur Ferrari !

Publié le 28 décembre 2019 à 11h35 par La rédaction

L'année 2019 a permis à Mercedes d'asseoir sa domination sur la Formule 1. Mais pour le directeur de la performance des moteurs de Mercedes, les monoplaces Ferrari sont meilleurs.

Avec un 6ème titre de champion du monde pour Lewis Hamilton et 2ème place pour son coéquipier Valtteri Bottas au classement général, l'écurie Mercedes a marché sur la Formule 1 en 2019. Si l'on pourrait croire que cette performance exceptionnelle est due à l'avance technique de Mercedes sur ses concurrents dont Ferrari, il n'en serait rien selon le directeur de la performance des moteurs de l'écurie allemande, Andy Cowell.

« Ferrari a montré cette année que leur voiture est meilleure »