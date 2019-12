Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz se prononce sur les ambitions de McLaren !

Publié le 27 décembre 2019 à 15h35 par La rédaction

Alors que le directeur de l'équipe Mc Laren, Andreas Seidl, a annoncé vouloir revenir dans le top 3 des constructeurs en 2021, son pilote Carlos Sainz Jr a tempéré cette ambition.

Le championnat du monde de Formule 1 pourrait bien être métamorphosé pour la saison 2021. En effet, l'organisation prévoit de nombreux changements imposés aux monoplaces. Pour le directeur de l'équipe Mc Laren, Andreas Seidl, cela représente l'opportunité de grappiller une place au classement des constructeurs pour monter sur le podium. Le pilote de l'écurie Mc Laren, Carlos Sainz Jr approuve cet avis mais tempère l'ambition de son patron.

« 2021 va être la plus grande opportunité pour les équipes qui ne sont pas en pointe »