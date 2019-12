Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff annonce les objectifs de Mercedes à partir de 2021 !

Publié le 24 décembre 2019 à 16h35 par H.G.

Alors que les nouveaux règlements, qui entreront en vigueur en 2021, pourraient bien bouleverser l’ordre établi en Formule 1, Toto Wolff a annoncé que Mercedes comptait s’y adapter le plus rapidement possible pour continuer de triompher.

Ces dernières saisons, Mercedes n’a eu de cesse de dominer le monde de la Formule 1, et cela a été une nouvelle fois vrai lors de l’exercice 2019. L’écurie allemande a en effet terminée en première position du championnat des constructeurs et a vu son pilote numéro un, Lewis Hamilton, remporter son sixième titre de champion du monde, son troisième d’affilé. Mais si Mercedes partira une nouvelle fois comme la grande favorite en 2020 et que le Britannique tentera d’aller égaler le record de sept titres mondiaux détenu par Michael Schumacher au volant de sa Flèche d’Argent, les choses pourraient évoluer en 2021. En effet, dans un an, la compétition reine du sport automobile connaîtra une refonte de son règlement qui pourrait bouleverser la hiérarchie actuellement en place. Toutefois, cette perspective n’inquiète pas Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, qui affirme que l'équipe fera son possible pour s’adapter, conscient que les succès acquis précédemment ne présenteront en aucun cas une garantie de réussite.

« Les années passées ne nous donnent aucun crédit pour les saisons à venir »