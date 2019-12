Formule 1

Formule 1 : L’ancien patron de Ferrari s’exprime sur la relation Leclerc-Vettel

Publié le 27 décembre 2019 à 22h35 par H.G.

Alors que la cohabitation entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel n’a pas été de tout repos pour Ferrari, Luca di Montezemolo a expliqué que la gestion des deux pilotes serait l'un des challenges les plus importants pour l'équipe italienne.

Si Ferarri a connu une saison 2019 décevante au niveau des résultats, avec comme seule grande satisfaction la victoire de Charles Leclerc à Monza devant les tifosi, l’écurie italienne a également dû composer avec les crises d’ego de ses deux pilotes. La cohabitation entre le Monégasque et Sebastian Vettel n’a en effet pas été facile, en atteste l’accrochage des deux pilotes ayant conduit à leur abandon lors du Grand Prix du Brésil. Et aux yeux de Luca di Montezemolo, l’ancien patron de Ferarri, Mattia Binotto doit impérativement trouver une solution pour rendre meilleure la cohabitation de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, en leur faisant comprendre qu’ils doivent avant toutes choses penser aux intérêts de l’équipe plutôt qu’à leurs intérêts personnels.

« Les pilotes doivent savoir qu’ils ne courent pas pour eux-mêmes »