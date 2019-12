Formule 1

Formule 1 : Hamilton évoque la nouvelle génération !

Publié le 28 décembre 2019 à 22h35 par La rédaction

Lewis Hamilton est revenu sur ses débuts dans le sport automobile. L’occasion d’évoquer la nouvelle génération de pilotes en Formule 1.

Lewis Hamilton a de nouveau survolé la saison de Formule 1. Le Britannique a glané son sixième titre de champion du monde et n’est plus qu’à une marche du record de Michael Schumacher. Une carrière exceptionnelle en Formule 1 débutée en 2007. Pour sa première année, le Britannique, âgé alors de 22 ans, avait terminé 2ème au classement des pilotes. L’année suivante, il remportait son premier titre de Champion du monde. Lewis Hamilton est revenu sur ses débuts dans le sport automobile. L’occasion d’évoquer la nouvelle génération qui pointe le bout de son nez en Formule 1.

« Je suis heureux qu’il y ait de jeunes pilotes qui arrivent »