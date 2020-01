Formule 1

Formule 1 : Le constat de Daniel Ricciardo sur son année 2019 !

Publié le 3 janvier 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que Daniel Ricciardo a terminé 9ème du dernier championnat du monde, l’Australien estime qu’il n’est pas du tout à sa place.

Pour sa première saison chez Renault, Daniel Ricciardo imaginait certainement mieux. En effet, l’Australien a enchainé les mauvaises performances et a finalement terminé la saison à la 9ème place au championnat du monde. Un résultat bien loin de ce que Ricciardo avait pu montrer par le passé et des attentes du principal intéressé. En effet, l’ancien de Red Bull a été très lucide.

« J’estime que je suis meilleur »