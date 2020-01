Formule 1

Formule 1 : Favoriser Hamilton plutôt que Bottas ? La réponse de Toto Wolff

Publié le 3 janvier 2020 à 14h35 par T.M.

En 2020, Lewis Hamilton va s’attaquer au record de Michael Schumacher et ces 7 titres de champion du monde. Toutefois, chez Mercedes, on assure que le Britannique ne sera pas mis en avant.

Lewis Hamilton domine plus que jamais la Formule 1. Le Britannique fait tomber un à un les records et en 2020, le pilote Mercedes pourrait rejoindre Michael Schumacher avec 7 titres de champion du monde. Pour cela, le pilote de 34 ans va devoir faire parler une nouvelle fois tout son talent face à la concurrence, notamment celle de son coéquipier Valterri Bottas. Et alors que Mercedes aurait pu favoriser Hamilton plutôt que le Finlandais, Toto Wolff a assuré le contraire.

« Je ne prendrai pas le parti de l’un ou de l’autre »