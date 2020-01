Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas se confie sur son avenir chez Mercedes !

Publié le 3 janvier 2020 à 9h35 par T.M.

La saison prochaine, Valtteri Bottas sera encore au volant d’une Mercedes et le Finlandais espère bien que cela ne s’arrêtera pas à l’issue de l’exercice 2020.

Dans l’ombre de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a tout de même montré encore de belles choses avec Mercedes en 2019. De quoi convaincre son écurie de le conserver pour la saison 2020 à défaut de faire confiance à Esteban Ocon. Pour ce nouvel exercice, le Finlandais sera donc encore au volant d’une Flèche d’Argent. Mais qu’en sera-t-il en 2021 avec tous les changements au sein de la discipline ' Bottas s’est confié à ce sujet.

« Faire en sorte que ma reconduction sonne comme une évidence »