Formule 1

Formule 1 : La grosse révélation de Valtteri Bottas sur sa saison !

Publié le 30 décembre 2019 à 14h35 par La rédaction

En entretien, Valtteri Bottas a avoué que son équipe l'aurait lâché s'il avait fait une nouvelle saison comme celle de 2018.

Dans l'ombre de Lewis Hamilton chez Mercedes se cache Valtteri Bottas. Il n'est reste pas moins un pilote talentueux et son année 2019 le prouve. 2ème au classement général derrière son coéquipier, Bottas a remporté 4 courses cette année. Mais sa saison 2018 n'avait pas été la hauteur de ses ambitions, ni de celles de Mercedes. En entretien pour le site Motorsport . com , le pilote finlandais a confié qu'une nouvelle année comme celle de 2018 l'aurait poussé vers la sortie.

« Je ne pense pas que l'équipe aurait continué avec moi»