Formule 1 : Ferrari, Leclerc... Vettel aura la pression en 2020 !

Publié le 31 décembre 2019 à 14h35 par A.M.

Alors que Charles Leclerc a d'ores et déjà prolongé son contrat avec Ferrari jusqu'en 2024, Sebastian Vettel est dans une situation bien plus délicate comme le souligne Luca di Montezemolo.

Sebastian Vettel a vécu une saison 2019 bien délicate. Poussé dans ses retranchements par Charles Leclerc, tout juste arrivé chez Ferrari, le quadruple Champion du monde a régulièrement été dominé par le Monégasque qui a remporté deux courses et a surtout glané sept poles positions, plus que tout autre pilote cette saison. Sous contrat jusqu'en 2020, Sebatian Vettel a même vu Ferrari offrir il y a quelques jours une prolongation à Charles Leclerc qui est désormais lié à la Scuderia jusqu'en 2024. Une situation bien délicate pour l'Allemand qui s'apprête à vivre une saison charnière pour son avenir comme l'explique Luca di Montezemolo.

«C’est une année délicate qui s’annonce pour lui et son avenir»