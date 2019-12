Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce d'énormes mouvements pour 2021 !

Publié le 31 décembre 2019 à 18h35 par A.M.

Alors que la Formule 1 va connaître une petite révolution technique en 2021, cela pourrait s'accompagner de grands changements au sein du paddock à en croire Daniel Ricciardo.

En 2021, la Formule 1 va connaître un large changement dans sa réglementation. Une révolution technique qui pourrait bouleverser la hiérarchie en place et permettre à des écuries de faire leur retard. Mais surtout, la grille devait également être largement remaniée. En prévision de ces changements, la plupart des pilotes n'ont pas signé de contrat au-delà de 2020. En réalité, seuls trois d'entre-eux disposent d'un bail pour 2021 : Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Renault) et Sergio Pérez (Racing Point). Tous les autres sont donc dans l’expectative pour leur avenir au-delà de la saison prochaine. Dans un an, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas ou encore Max Verstappen seront potentiellement sur le marché, tout comme Daniel Ricciardo qui prédit d'ailleurs de gros mouvements l'année prochaine.

«2021, c’est l’année de tous les changements»