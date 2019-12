Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel annonce la couleur pour 2020 !

Publié le 28 décembre 2019 à 20h35 par B.C.

En difficulté chez Ferrari depuis l'arrivée de Charles Leclerc, Sebastian Vettel estime qu'il peut encore vaincre n'importe quel pilote en Formule 1.

Cette saison 2019 de Formule 1 a été marquée par la cohabitation parfois difficile de Sebastian Vettel et Charles Leclerc au sein de Ferrari. En effet, la Scuderia a dû composer avec la guerre d'ego entre les deux hommes, qui a atteint son paroxysme au Brésil lorsque Vettel et Leclerc se sont accrochés, entraînant l'abandon des deux. Une relation qui rappelle parfois celle de l'Allemand avec Daniel Ricciardo chez Red Bull il y a quelques années, mais à en croire Sebastian Vettel, cela n'a rien à voir.

« Je n’ai pas peur de la compétition »