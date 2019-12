Formule 1

Formule 1 : Le patron de Vettel le félicite pour sa remontée !

Publié le 27 décembre 2019 à 17h35 par La rédaction

Mal embarqué au début de la saison 2019 de Formule 1, Sebastian Vettel à su trouver la force pour faire de bonnes performances en 2ème partie de saison selon son patron, Mattia Binotto.

Sebastian Vettel n'est plus la star de l'écurie Ferrari. Le quadruple champion du monde doit désormais partager ce rôle avec le prometteur Charles Leclerc (22 ans). Ce dernier même fini devant lui au classement général. Mais Sebastian Vettel conserve la confiance du patron patron de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto. Ce dernier lui avait mis la pression après ses échecs en début de saison mais l'a récemment félicité pour sa 2ème partie de saison bien plus convaincante.

« Il a su très bien remonter la pente en 2e partie de saison»