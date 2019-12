Formule 1

Formule 1 : Vettel explique les raisons de sa longévité !

Publié le 26 décembre 2019 à 13h35 par L.B.

Le pilote Ferrari, Sebastian Vettel, âgé de 32 ans, préfère ne pas se reposer sur ses acquis pour progresser constamment et ainsi être performant au plus haut niveau sur les circuits.

Quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013) au volant de sa monoplace Red Bull, Sebastian Vettel pilote aujourd’hui pour Ferrari. S’il souhaite ajouter un cinquième titre de champion du monde à son palmarès avec la Scuderia Ferrari, le pilote allemand de 32 ans n’a pas encore atteint son objectif et vient de terminer la saison 2019 à une décevante 5ème place, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc.

« Mes succès du passé ne m’apporteront pas ceux à venir »