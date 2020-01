Formule 1

Formule 1 : L'incroyable aveu de Valentino Rossi sur une arrivée en F1 !

Publié le 7 janvier 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 7 janvier 2020 à 11h37

Alors qu'il a fait plusieurs tests en Formule 1, dont récemment avec Lewis Hamilton, Valentino Rossi avoue qu'il a même failli se lancer dans une carrière en F1.

A de nombreuses reprises, au début des années 2000, Valentino Rossi a effectué plusieurs tests au volant d'une Ferrari. Par conséquent, les rumeurs se sont multipliées concernant une possible arrivée de la star du MotoGP en Formule 1. L'Italien a même été annoncé pour prendre la succession de Michael Schumacher avec la Scuderia . Finalement, Valentino Rossi n'a pas quitté le monde de la MotoGP, mais il reconnait toutefois être passé proche de monter définitivement dans le baquet d'un F1.

Rossi a failli devenir pilote Ferrari