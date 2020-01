Formule 1

Formule 1 : Alonso tacle Lewis Hamilton !

Publié le 6 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

Actuellement en Arabie Saoudite pour participer au Dakar 2020, Fernando Alonso a taclé Lewis Hamilton, qui avait participé à une opération promotionnelle avec Valentino Rossi.

En vacances, Lewis Hamilton a participé le 9 décembre dernier à une opération promotionnelle pour son sponsor Monster , en compagnie du champion de Moto GP, Valentino Rossi. Le principe était simple : une véritable journée d'essais où les deux champions ont échangé leurs véhicules respectifs. Engagé sur le Dakar 2020, Fernando Alonso a récemment fait référence à cet événement et envoyé une pique à l'encontre des deux superstars.

Pour Alonso, la journée d'essais de Lewis Hamilton est un « produit marketing »