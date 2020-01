Formule 1

Formule 1 : Ferrari envoie un message à Vettel pour 2020 !

Publié le 5 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

En grande difficulté la saison dernière, Sebastian Vettel est toujours un membre éminent de Ferrari comme l'explique Mattia Binotto qui assure que la prochaine monoplace sera plus adaptée à l'Allemand.

La saison 2019 restera un mauvais souvenir pour Sebastian Vettel. Le pilote allemand a connu de grandes difficultés au volant de sa Ferrari et a même vu Charles Leclerc le devancer au classement final pour sa première saison au sein de l'écurie italienne. Le Monégasque a même prolongé son contrat jusqu'en 2024 pendant que le quadruple Champion du monde voit son bail prendre fin à l'issue de la saison prochaine. Mais Mattia Binotto tient à rassurer son pilote en lui promettant une monoplace plus adaptée à son style de pilotage.

«Il fait partie intégrante de notre projet»