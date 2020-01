Formule 1

Formule 1 : La nouvelle annonce de Bottas sur son avenir chez Mercedes !

Publié le 4 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

En fin de contrat avec Mercedes en 2020, Valtteri Bottas espère convaincre sa direction de lui offrir une prolongation en réalisant de grandes performances cette saison.

Auteur d'une saison 2019 remarquable avec une 2ème place au classement général, Valtteri Bottas a sans doute fait plus de la moitié du chemin pour convaincre sa direction de le conserver à l'issue de la saison 2020. Mais Valtteri Bottas devra confirmer cette année les bonnes performances de l'an dernier afin de rester chez Mercedes. Et le Finlandais sait que beaucoup de pilotes seront disponibles en 2021 pour le remplacer s'il venait à réaliser une saison contrastée comme en 2018 (5ème au classement général).

« Faire en sorte que Mercedes n’ait pas à se poser de questions quant au fait de me prolonger »