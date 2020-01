Formule 1

Formule 1 : Un froid entre Leclerc et Vettel ? La réponse de Ferrari !

Publié le 5 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont vécu leur première année en tant que coéquipiers. Une année marquée par un accrochage entre les deux pilotes. Le patron de Ferrari, Mattia Binotto est revenu sur leur relation, qu'il juge très bonne.

Charles Leclerc et Sebastian Vettel sont coéquipiers pourtant ils semblent dans des situations diamétralement opposées. Leclerc (22 ans) représente l'avenir de Ferrari qui l'a récemment prolongé jusqu'en 2024, un signe de confiance rare, quand Sebastian Vettel pourrait quitter l'écurie à l'issue de son contrat fin 2020. Pourtant les deux pilotes font preuve d'un esprit d'équipe fort selon le patron de Ferrari Mattia Binotto.

« Je suis très heureux de la façon dont l'esprit d'équipe s'est développé »