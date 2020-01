Formule 1

Formule 1 : Le bel hommage d'Alfa Romeo pour Charles Leclerc !

Publié le 8 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Frédéric Vasseur est le patron d'Alfa Romeo, l'ancienne écurie de Charles Leclerc. Il s'est enflammé pour son ancien poulain qui semble griller toutes les étapes.

Charles Leclerc espérait-il une si belle saison en arrivant chez Ferrari début 2019 ? Probablement pas. Pour ce qui était seulement sa deuxième saison au sein de l'élite mondiale après une année passée chez Alfa Romeo, Leclerc a grillé toutes les étapes classiques d'une ascension en Formule 1. Il a fini 4ème au classement général des pilotes, devant son coéquipier Sebastian Vettel, pourtant quadruple champion du monde et ainsi confirmé que l'écurie Ferrari ne s'était pas trompée en misant sur lui. Il a même été prolongé jusqu'en 2024, une prolongation de longue durée qui témoigne d'une confiance rare de la part de Ferrari.

« L’une des caractéristiques de Charles est cette grande confiance en soi »