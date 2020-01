Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen dévoile les coulisses de sa prolongation chez Red Bull !

Publié le 8 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu’en 2023, son manager Raymond Vermeulen estime que tout est allé très vite.

Afin d’éviter de prendre le risque de perdre Max Verstappen, dont le nom a circulé du côté de Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton en 2021, Red Bull a décidé de blinder le pilote néerlandais qui a prolongé son bail jusqu’en 2023. Et visiblement, Verstappen et son entourage n’ont pas hésité longtemps à accepter la proposition de l’écurie autrichienne comme le raconte son manager Raymond Vermeulen.

Un nouveau contrat négocié «assez rapidement»