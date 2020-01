Formule 1

Formule 1 : Quand Ferrari se voit déconseiller d’attirer… Hamilton !

Publié le 7 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que la rumeur d’une arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari enfle ces dernières semaines, Flavio Briatore recommande à la Scuderia de ne pas miser sur le Britannique.

À l’issue de la saison prochaine, de nombreux pilotes seront sur le marché et verront leur avenir être discuté alors qu’en 2021, des changements radicaux sont attendus au niveau de la réglementation. Ainsi, Lewis Hamilton n’échappe pas à la règle puisque son bail chez Mercedes prend fin en 2020. Et le nom du sextuple Champion du monde a notamment circulé du côté de Ferrari pour faire équipe avec Charles Leclerc et remplacer Sebastian Vettel dont le contrat termine aussi en 2020. Mais pour Flavio Briatore, ce n’est pas une si bonne idée.

«Je ne vois donc pas l’intérêt d’aller chercher Hamilton»