Formule 1 : Vettel a de grandes ambitions avec Ferrari !

Publié le 6 janvier 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel sort d’une saison très compliquée, le pilote Ferrari reste très ambitieux et voit toujours et encore les choses en grand.

Quadruple champion du monde, Sebastian Vettel n’était pas forcément à la hauteur des attentes durant la dernière saison. En effet, au volant de sa Ferrari, l’Allemand a enchainé les contre-performances, étant même régulièrement éclipsé par Charles Leclerc. Pour le pilote de 32 ans, il va donc falloir rapidement relever la tête. Et visiblement, Vettel n’a pas perdu ses ambitions et en 2020, il entend bien revenir sur le devant de la scène avec la Scuderia.

« Je veux accomplir quelque chose de grand avec cette équipe »