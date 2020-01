Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton glisse un indice sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il fête ses 35 ans ce mardi, Lewis Hamilton s’est prononcé sur ses motivations en Formule 1 et laisse entendre qu’il n’envisage pas une retraite.

Ne parlez pas de retraite à Lewis Hamilton. Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec Mercedes, le Britannique devrait être la cible de toutes les convoitises en 2021. Mais en attendant, le septuple champion du monde s’apprête à disputer une nouvelle saison avec l’écurie allemande, avec l’objectif de décrocher un nouveau titre. Et cela n’est pas encore gagné avec les nombreux talents présents, une compétitivité qu’apprécie Lewis Hamilton et qui ne l’incite pas à prendre sa retraite dans l’immédiat.

« Je veux essayer de battre ces gars le plus longtemps possible »