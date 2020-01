Formule 1

Formule 1 : Bottas dévoile la plus grande faiblesse de Mercedes !

Publié le 6 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Au sortir d'une excellente saison, terminée à la 2ème place derrière son coéquipier Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a dévoilé les axes d'amélioration pour Mercedes en vue de la saison à venir.

Valtteri Bottas peut sans doute remercier les ingénieurs de Mercedes. Ces derniers ont tout fait pour que lui et son coéquipier Lewis Hamilton soient dans les meilleurs conditions possibles pour s'exprimer en Formule 1. Et c'est une franche réussite, même si le talent des pilotes n'est pas à remettre en cause, puisque Mercedes a ainsi glané la 1ère et 2ème place au classement général des pilotes en 2019. Néanmoins, Valtteri Bottas a récemment dévoilé ce qui pourrait être amélioré en vue de la saison 2020.

« Notre plus grande faiblesse face à d’autres équipes est la performance en ligne droite »